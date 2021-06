Cruzeiro anuncia a contratação por empréstimo do zagueiro Léo Santos, do Ituano

29/06/2021 | 14:30



A diretoria do Cruzeiro anunciou nesta terça-feira a contratação de mais um reforço para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do zagueiro Léo Santos, que pertence ao Ituano. O empréstimo junto ao clube do interior de São Paulo é válido até dezembro des ano. O contrato já foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o atleta está à disposição para enfrentar o Guarani nesta quarta, em Belo Horizonte, pela oitava rodada.

Natural da cidade de Itu (SP), Léo Santos começou a carreira no time sub-17 do Ituano, em 2011, e integrou o elenco campeão do Campeonato Paulista em 2014 - venceu o Santos na final, em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo. Em 140 partidas, marcou 14 gols e deu quatro assistências, de acordo com números de sua assessoria de imprensa.

A chegada de Léo Santos ao elenco tem como objetivo amenizar os problemas de marcação do setor defensivo do Cruzeiro, que sofreu 13 gols nas sete primeiras rodadas da Série B e divide com o CRB o status de defesa mais vazada da competição.

No último domingo, em Maceió, Weverton e Joseph cometeram falhas individuais na derrota para o CSA por 2 a 1, no estádio Rei Pelé. Os dois jogaram ao lado de Ramon no esquema com três zagueiros. O grupo comandado pelo técnico Mozart Santos ainda tem Eduardo Brock e Paulo.

Antes de fechar com Léo Santos, o Cruzeiro havia anunciado o experiente Rhodolfo, de 34 anos, ex-Flamengo, Grêmio e São Paulo. O zagueiro estava sem clube desde quando saiu do Coritiba, em fevereiro deste ano, quando se encerrou a temporada 2020.