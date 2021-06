Thiago Gagliasso se refere a si mesmo como ex-irmão de Bruno Gagliasso

29/06/2021 | 14:11



Thiago Gagliasso chamou a atenção na última segunda-feira, dia 28, ao fazer um post em seu perfil oficial do Instagram. Na ocasião, o humorista compartilhou um print de uma mensagem que enviou para a atriz Leandra Leal, que no último sábado, dia 26, fez críticas ao governo federal durante sua participação no programa Altas Horas.

Oi, Le. Sou eu, Thi, ex-irmão do Bruno Gagliasso. Adorei sua posição no Altas Horas! Sou teu fã, mas tu já viu a tal da prestação de contas da Rouanet? Sei que com toda sua visibilidade poderia nos ajudar, manda uma mensagem para o @fabioporchat., dizia a mensagem de Thiago.

O fato do ator ter se referido a si mesmo como ex-irmão de Bruno Gagliasso, claro, roubou o foco da declaração. Como você viu, Thiago e Bruno não se falam há mais de três anos, depois que uma briga da família foi exposta pelo próprio comediante nas redes sociais.

Complicado, né?