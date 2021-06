Ana Maria Braga se emociona no Mais Você ao informar a morte de um amigo e internautas lamentam: É de partir o coração

29/06/2021 | 13:10



Ana Maria Braga deixou os espectadores do Mais Você emocionados nesta terça-feira, dia 29. Isso porque, segundo informações do jornal O Dia, a apresentadora segurou o choro ao noticiar a morte de seu advogado.

No final do programa, Ana Maria falou sobre o falecimento da cozinheira Glenys Silvestre e do advogado Sergio Dantino, que era seu amigo:

- Foi meu advogado durante anos. Além disso, Serginho era muito ligado à cultura e dividia seu tempo com várias produções culturais.

Ela também deixou um abraço carinhoso para a viúva do advogado e afirmou ter certeza que outros famosos estão lamentando essa partida. No Twitter, internautas comentaram sobre o fato de a apresentadora quase ter chorado no programa:

A voz embargada e os olhos lacrimejando da Ana Maria Braga no Mais Você é de partir o coração. Força, Ana Maria!

Queria ter essa força da Ana Maria Braga. Não é fácil dizer mais uma vez falecimento de seus colegas e amigos assim. Aquele nó na garganta e ela faz isso com uma força surpreendente. Que Deus esteja sempre te dando essa força e positividade.

Coitada da Ana Maria Braga, perdendo tanta gente próxima, que ano difícil.