Policiais apreendem moto roubada e arma com homem em São Bernardo

Da Redação



29/06/2021 | 12:43



Durante a madrugada desta terça-feira (29), em patrulhamento no bairro Vila São Pedro, em São Bernardo, uma equipe do 6º Baep (Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar) encontrou um rapaz pilotando uma moto sem placa e sem capacete, o que motivou a abordagem dos policiais. Na busca pessoal, foi apreendido um revólver, calibre 32 com numeração raspada, seis munições intactas e um celular, roubado em data anterior.

A equipe do Baep checou, via Copom (Central de Operações da Polícia Militar), identificou ainda que o homem era membro da facção criminosa PCC e já tinha diversas passagens por tráfico de drogas, roubo e receptação. Ainda na operação, pela numeração do chassi foi possível constatar que a moto foi produto de roubo em 18 de junho de 2021. Ao ser questionado sobre a origem dos itens, o abordado confessou a prática delituosa.

O indivíduo conduzido ao 1°DP (Distrito Policial) de São Bernardo.