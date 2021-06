Sthefany Brito desabafa sobre desmame do filho: Me culpei muito, chorei

29/06/2021 | 12:11



Não é novidade para ninguém que a gravidez e a maternidade não são um mar de rosas! Em entrevistas e até nas redes sociais, diversas famosas fazem questão de desmistificar a ideia de ser uma mãe perfeita, relatando aos seguidores e fãs que também enfrentam dificuldades na maternidade.

Ao citar que mulheres lactantes já poderiam se vacinar contra o coronavírus, Sthefany Brito citou o processo de desmame de seu primeiro filho, Enrico. Ela postou uma foto em que aparece amamentando o pequeno e escreveu:

E essa é a última foto que tenho desse nosso momento tão nosso! Só nosso! Poderiam ter mil pessoas em volta, mas ele era só nosso! Já tem um tempinho que ele pega e larga meu peito? eu insistia, conversava muito com ele, pedia pra não deixar o leitinho da mamãe! Mas ele não quis mais! Me culpei (muuuuito), chorei algumas vezes no banho e entendi que nosso ciclo se encerrou! Foi muuuiito muuuuito (mesmo) no início da amamentação! Pensei milhões de vezes em desistir, chorava enquanto ele mamava e meu peito sangrava? mas insisti! Por ele, pra ele!

Em seguida, a atriz continua:

E hoje também por ele e pra ele, estou com meu coração tranquilo em saber que o que importa é meu filho estar saudável! E ele está (enorme, gordinho e muito gostoso!). Nosso momento amamentação acabou, mas continuam os olhares apaixonados (eu quase infarto de tanto amor), os denguinhos, os colinhos e muitos outros momentos só nossos que estamos construindo e ainda vamos construir? É só o começo de uma vida inteira e muitos momentos tão importantes quanto todos que vivemos durante a amamentação!