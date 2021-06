Deborah fica irritada com seu desempenho na Prova das Mulheres no Power Couple Brasil

29/06/2021 | 12:10



Deborah, Mari e Geórgia não conseguiram completar a Prova das Mulheres que aconteceu na última segunda-feira, dia 28, no Power Couple Brasil! Assim, Dany - a que fez o melhor tempo - Renata, Li Martins e Nina foram as mais rápidas e conseguiram concluir o jogo.

As regras da prova eram as seguintes: as mulheres precisavam descobrir qual chave iria libertar os maridos de uma gaiola e parar o cronômetro. As quatro participantes que fizessem o tempo mais rápido, venceriam. Depois da prova, o clima ficou tenso entre os casais. Mari e Matheus brigaram:

- Eu tenho nervoso, não conseguia ficar parado naquele negócio. Da próxima vez eu vou ficar calado, explicou Matheus.

- Ele me deixou muito nervosa, eu falava: Matheus, cala a boca, contou Mari para outros participantes do reality show.

Irritada, Deborah não quis saber de conversar com Bruno:

- Vem cá, amor, tentou ele.

- Não quero conversar, respondeu ela.

- Poxa, a prova é nossa, Bruno disse.

- Não é nossa amor, acabou. Já tá na DR, lamentou Deborah.

- Para de pensar desse jeito, não pensa assim, disse Li Martins, tentando acalmar a amiga.

- A gente já tinha conversado sobre isso antes, foi uma prova que a gente foi obrigado a fazer, concluiu Bruno.

Geórgia e Thiago também discutiram sobre o desempenho na prova:

- Você quer que eu diga? Você foi mal para caramba. O que você quer que eu faça? Você fica me transmitindo esse negativismo, daqui a pouco eu nem tenho força mais para te levantar, disse ele.

- Eu me sinto mais culpada com você falando assim, eu já tô me sentindo culpada por causa da prova. Me sinto culpada por tudo, respondeu Geórgia, chorando.

- Não tem como conversar com você dessa maneira, finalizou Thiago.

Análise sobre o jogo

Em uma conversa na madrugada desta terça-feira, dia 29, JP e Filipe conversaram sobre o jogo:

- A gente deu sorte em algumas votações, da galera na hora, ter decidido. Foi tudo na hora. Deu tudo errado para quem calculou. A gente deu sorte, conseguiu salvar vocês, analisou JP.

- Eu não imaginava ter ido para a DR na semana passada, juro para você, revelou Filipe.

Nina Cachoeira, por sua vez, já declarou em quem vai seu voto:

- O meu voto vai ser no Thiago e na Geórgia porque eles nos colocaram na DR direto. Eu não vou mudar meu voto, porque eles também não vão mudar.