Lan Lanh revela que fez uma música para Nanda Costa

29/06/2021 | 12:10



Como você viu, Nanda Costa e Lan Lanh contaram recentemente em suas redes sociais que estão esperando foi filhas gêmeas e publicaram também algumas fotos super lindas juntas.

E na última segunda-feira, dia 28, dia internacional do orgulho LGBTQIA+, o casal celebrou novamente a relação e a espera pelas crianças com um grande textão e mais uma foto linda juntas.

Estamos radiantes com essa onda gigante de amor que estamos recebendo de todos os lados! Hoje é o dia intencional do orgulho LGBTQIA+! Somos puro amor, orgulho e gratidão, multiplicados da cabeça aos pés! As mamães agradecem profundamente a cada um de vocês que vibraram e vibram positivamente com a boa nova! Que tudo de lindo que emanam para nossa família volte para as suas em abundância! O amor sempre vence! Nós somos fortes, estamos confiantes que dias mulheres estão por vir! E desejamos aos que não tem fé, saúde e tranquilidade. Porque como diz Gil: ´Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar! Acreditem na vida, acreditem no amor!, escreveu Nanda Costa na legenda de uma publicação.

Além disso, Lan Lanh contou para os seguidores que fez uma música para Nanda Costa chamada Duas Mães e chegou até a compartilhar uma prévia do single nas redes sociais.

No ano passado, Nanda me pediu, de aniversário, uma música. Lancei para o universo: "viver um sonho, nosso desejo". E a canção veio na velocidade de uma estrela cadente, em forma de oração. Pronto. E vai chegar nos braços dela, e vai descansar nos braços meus. Hoje, já podemos escutar o coração das nossas filhas batendo forte com o meu tambor no single "Duas mães". Pra gente, uma prece de amor.

E aproveitando o dia do orgulho LGBTQIA+, Lan Lanh ainda postou uma foto de Nanda Costa barrigudinha de grávida e se declarou na legenda da publicação, dizendo:

Hoje é o dia internacional do orgulho LGBTQIA+ é tanto amor e orgulho, que se multiplicou e hoje somos 4. Eu e as minhas meninas agradecemos essa tsunami de AMOR a cada um de vocês que vibram positivamente com a boa nova. Que tudo de lindo que nos emanam, volte cheio de amor pra vocês. O amor salva! A música salva!