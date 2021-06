Como é o condomínio de casas de luxo que fica dentro da Disney World, em Orlando

Paulo Basso Jr.

Se dizem que todos os sonhos podem ser concretizados em Orlando, ser proprietário de um imóvel dentro da Disney World é, também, uma realidade possível. Como um segredo bem guardado, o condomínio Golden Oak reúne 300 casas administradas pelo complexo do Mickey em um terreno próximo aos parques temáticos.

A maioria delas está vendida, mas há algumas em construção ou revenda, com valores que variam de US$ 2,4 milhões a US$ 7,95 milhões. De fato, é um lugar para poucos.

Estive em uma dessas casas, que se mantém decorada e em exposição apesar de já ter sido comercializada – o proprietário permitiu que ela fosse exibida para compradores potenciais de imóveis no condomínio, já que, veja só, ele ainda não se sentiu preparado para hospedar-se por lá com a família quando estiver na cidade (por enquanto, eles seguem optando por ficar em hotéis).

Ali, as referências à Disney são discretas, e os ambientes esbanjam elegância. Equipada com alta tecnologia, a residência tem todos os comandos de luz, portas e blackouts acionados por botões. Conta ainda com piscina, área com churrasqueira e um brasão estilizado na porta, a exemplo de todos os imóveis de Golden Oak.

Por fora, a casa decorada até que é sóbria, ao contrário das réplicas de castelos e palácios que ficam em outra área do condomínio, já próxima ao Four Seasons, o hotel mais sofisticado dentro da Disney World. Pois é, uma das redes de hotelaria mais luxuosas do mundo tem um empreendimento por lá, e algumas residências dos arredores contam até com cozinhas externas exclusivas para que você chame os cozinheiros do hotel para preparar seus pratos.

Serviços exclusivos

Há ainda uma área de convivência no Golden Oak, onde os moradores, como o cantor Luciano, da dupla com Zezé de Camargo, são convidados para diversos eventos ao longo do mês, muitos deles com a presença de personagens. O espaço também oferece um serviço exclusivo de facilidades para aproveitar os parques ou fazer reservas em navios de cruzeiros e hotéis da companhia espalhados pelo mundo.

Quem compra uma casa ali ainda ganha cinco passes anuais com entradas liberadas em todos os centros de lazer do complexo durante três anos e tem transporte privativo da porta de casa até qualquer um dos parques, a hora que quiser. Afinal, no mundo VIP da Disney World, realizar desejos, por mais extraordinários que eles sejam, é uma ordem.