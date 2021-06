Gusttavo Lima e Andressa Suita comemoram aniversários dos filhos

29/06/2021 | 11:45



Separados desde outubro de 2020, Gusttavo Lima e Andressa Suita se uniram nesta segunda-feira, 28, para celebrar o aniversário dos filhos. Gabriel completou 4 anos de idade e Samuel, 3. A diferença de idade entre as crianças é de apenas 11 meses. Com o tema "aviação", Gusttavo e Andressa decidiram comemorar os aniversários em um só evento.

O momento foi registrado no perfil de um amigo, o cantor sertanejo Jonas Esticado, no Instagram. "Deus abençoe muito", escreveu o músico nos stories no momento do parabéns. Gusttavo Lima e os dois filhos vestiam uma camiseta vermelha. A festinha contou com dois bolos de aniversário, diversos docinhos e lembrancinhas com desenhos de avião. Apesar da confraternização, o cantor não fez nenhuma menção sobre o evento em homenagem as crianças em redes sociais.

Nesta segunda-feira, dia do aniversário do filho mais velho, Andressa Suita publicou uma foto de Gabriel, sorridente. "Meu garoto lindo e cheio de personalidade faz 4 anos hoje", escreveu a influenciadora digital.