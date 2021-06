Tablets: Samsung Galaxy Tab A7 Lite chega ao Brasil por R$ 1.249

Sérgio Vinícius

A Samsung apresentou hoje (29), o tablet Galaxy Tab A7 Lite no Brasil. O modelo tem corpo em metal e tela de 8.7 polegadas. Bordas finas ao redor do display e os conjunto de alto-falantes duplos, com tecnologia Dolby Atmos, são alguns destaques do gadget.

O Galaxy Tab A7 Lite conta com versões de 32GB e 64GB de armazenamento interno (expansível até 1TB com um cartão MicroSD), processador octa-core e memória RAM de até 4GB. O dispositivo tem bateria de 5,100mAh e possibilidade de carregamento rápido de 15W.

O novo Galaxy Tab A7 Lite apresenta conexão ao Ecossistema Galaxy, sendo integrado ao smartphone Galaxy ou aos fones de ouvido Galaxy Buds para atender a chamadas e receber mensagens de texto, mesmo quando o smartphone estiver fora de alcance.

Com o tablet, também é possível desfrutar aproveitar a transição de navegação entre o smartphone e o Galaxy Tab A7 Lite. Se o usuário estiver ouvindo música ou assistindo a um vídeo em seu tablet e precisar atender a uma chamada em seu smartphone, seus Galaxy Buds podem mudar automaticamente para o outro dispositivo.

Com preço sugerido a partir de R$ 1.249,00, o Galaxy Tab A7 Lite chega nas versões 32GB e 64GB de armazenamento, conectividade Wi-Fi e 4G, e nas cores grafite e prata. Confira abaixo os preços sugeridos detalhados.