Christina Aguilera se pronuncia sobre tutela de Britney Spears e demonstra apoio: Ela merece toda a liberdade possível para viver sua vida

29/06/2021 | 11:10



Os fãs do pop dos anos 2000 podem até acreditar que existe uma rivalidade entre Christina Aguilera e Britney Spears, mas a cantora de Fighter mostrou que esses boatos podem ficar de lado ao comentar sobre o caso da tutela de Spears em suas redes sociais, declarando apoio à colega de anos.

Através do Twitter, Aguilera revelou uma foto bem antiga na qual aparece ao lado de Britney, e publicou uma série de mensagens - que foram reproduzidas nos Stories de seu Instagram - falando sobre a situação da amiga e condenando a realidade que foi imposta a ela:

Nos últimos dias, tenho pensado em Britney e em tudo que ela está passando. É inaceitável que qualquer mulher, ou ser humano, que queira estar no controle de seu próprio destino, não tenha permissão para viver a vida como deseja. Ser silenciado, ignorado, intimidado ou ter o apoio negado por aqueles próximos a você é a coisa mais exaustiva, devastadora e degradante que se possa imaginar. O dano mental e emocional prejudicial que isso pode causar ao espírito humano não deve ser considerado levianamente. Toda mulher deve ter direito ao seu próprio corpo, seu próprio sistema reprodutivo, sua própria privacidade, seu próprio espaço, sua própria cura e sua própria felicidade.

A cantora ainda afirma que, embora a situação como um todo só seja de conhecimento da própria Britney Spears e das pessoas mais próximas a ela, tem acompanhado as notícias e que espera que a amiga consiga se livrar da situação e conquistar a felicidade que merece:

Embora eu não esteja por dentro desta conversa muito pessoal, mas pública - tudo o que posso fazer é compartilhar de coração o que ouvi, li e vi na mídia. A convicção e o desespero desse apelo por liberdade me leva a acreditar que essa pessoa que conheci viveu sem compaixão ou decência daqueles que estão no controle. Para uma mulher que trabalhou sob condições e pressões inimagináveis para a maioria, garanto que ela merece toda a liberdade possível para viver sua vida mais feliz. Meu coração está com Britney. Ela merece todo o verdadeiro amor e apoio do mundo.

Enquanto isso...

Como você viu, enquanto famosos e fãs se compadecem da situação da cantora, Britney foi flagrada em uma viagem relaxante ao lado do namorado, Sam Asghari, na ilha de Mauí, no Havaí. Já na noite da última segunda-feira, dia 28, a cantora resolveu compartilhar um vídeo mostrando alguns de seus momentos na viagem.

Na legenda do vídeo, que você confere abaixo, Britney falou sobre como se sente confortável e feliz durante a viagem, além de parecer esperançosa quanto ao futuro:

Bem, caramba... Eu fiz de novo! Maui parte 2! Essa filmagem é mais atual? de ontem! Estou dirigindo o carro mais barato conhecido pela humanidade, mas é muito divertido... Gosto do som do oceano à noite e gosto de ouvir as pessoas rindo da minha varanda... Há uma união aqui e é interminável! Aqui estou eu brincando na terra e fazendo anjos na areia do oceano! Mais por vir... Mais para compartilhar... Mais para sonhar... Mais para esperar... E muito mais para orar!

De acordo com a Us Weekly, aliás, a felicidade de Britney é algo que tem sido bastante visada por Sam. Fontes do veículo afirmam que ele fez questão de manter sua agenda livre para apoiar a namorada após o difícil depoimento prestado por ela no tribunal para tentar acabar com sua tutela:

Sam certificou-se de que sua agenda estava limpa na semana após a audiência para estar lá para apoiá-la 100 por cento e apoiá-la. Ela tem estado muito emotiva, então ele se certifica de que ela a ame e a trata como uma princesa. Eles estão cozinhando comida deliciosa e comendo refeições frescas e saudáveis. Ela está comendo bem e malhando com Sam como uma forma de desintoxicação para ajudar seu corpo mental e espiritualmente.

Os dois, inclusive, têm compartilhado uma rotina de exercícios na academia através dos Stories do Instagram. Fofos, não é mesmo?