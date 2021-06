Mariana Goldfarb abre o jogo sobre relação com o próprio corpo

29/06/2021 | 11:10



Mariana Goldfarb não esconde que já sofreu com transtorno alimentar e que buscou ajuda para conseguir se recuperar. No Instagram, ela postou um texto em que cita a relação não-saudável que mantinha com o próprio corpo:

Nos ensinaram direitinho a repudiar o nosso corpo. Comparações, depreciações, desprezo, palavras que cortam como faca. Por muitas milhares de vezes tiveram sucesso. Não tá no gibi a quantidade de vezes que odiei o meu. Mas a cada dia, devagarzinho eu tô encontrando o caminho de volta pra casa. Pra toda mulher que fala, outras mil são curadas. A sua dor é a minha. Mas adivinha só, das nossas cicatrizes, quando olhadas, regadas, tratadas com carinho, nasce flor.

Certa vez, em entrevista no Encontro com Fátima Bernardes, ela abriu o jogo:

- Comecei a minha carreira como modelo. Já estava em mim desde muito cedo, mas o estopim foi a um ano e meio atrás. Me vi sendo atacada por esse padrão, por essa mídia, pelas pessoas para ter o corpo perfeito, o corpo no lugar. Mas nunca é suficiente. É uma corrida louca para chegara um modelo utópico e irreal. A perfeição não existe. Estava definhando, entristecendo...

A esposa de Cauã Reymond ainda contou qual foi o momento em que percebeu que precisava de ajuda:

- Estava 20 horas sem comer nada. Chegou à noite e estava tentando me manter em pé e vi uma barra de chocolate. Eu adoro! Vi e pensei: Vou comer só um pedaço, não vai fazer mal. Me descontrolei. Comi inteiro. Olhei o papel sem nada e vomitei. Depois desse dia, pensei: O que estou fazendo comigo. Me dei três tapas na cara e fui procurar ajuda. Não adianta ninguém falar, pais amigos, amores... Você não enxerga, você precisa de ajuda para reconhecer.