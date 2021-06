Gabriel Medina desabafa nas redes sociais e diz: Só quero ter paz!

29/06/2021 | 10:10



Você já deve ter visto, que a família de Gabriel Medina está vivendo uma verdadeira polêmica faz meses. E o surfista foi até as suas redes sociais na última segunda-feira, dia 28, desabafar um pouquinho.

Nos Stories, Gabriel Medina ainda falou sobre as notícias que estão saindo na mídia envolvendo o seu nome e o de sua família. O atleta deixou claro que vai contar o que aconteceu nos bastidores da polêmica, mas no momento certo e que agora só quer ter paz mesmo.

Um dia vou compartilhar tudo o que aconteceu e está acontecendo em relação à minha família. Mas por enquanto só quero paz e tranquilidade para continuar focado 100% nos meus treinamentos e Olimpíadas. Não quero perder meu foco principal que é trazer o ouro olímpico para o Brasil.

Caso você não saiba, Gabriel Medina cortou relações com a família no começo do ano e segundo colunistas, a mãe dele, Simone, não teria aprovado o casamento do surfista com Yasmin Brunet, mas lembrando que a família não foi a público revelar se era esse mesmo o motivo da quebra de relação.