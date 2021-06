'Acreditem na ciência', diz Flávia Alessandra ao receber 1ª dose de vacina

29/06/2021 | 09:18



Com três fotos nas redes sociais e um texto de alívio, Flávia Alessandra comemorou o fato de ter recebido a primeira dose da vacina contra o coronavírus nesta segunda-feira, 28. A atriz, de 47 anos, participou da primeira etapa de imunização da sua faixa de idade contra a covid-19 no Rio de Janeiro. "É ela... a vacina! Hoje foi a minha vez, seguida de uma emoção indescritível", afirmou na legenda da série de imagens que postou no Instagram.

Flávia Alessandra alertou sobre a importância de as pessoas seguirem se protegendo e torce para que todos os brasileiros possam ser imunizados o mais rápido possível. "Desejo que todos tenham a chance da vacina e de sentir a esperança renascendo. Agradeço aos profissionais de saúde e da ciência. Acreditem na ciência! Defendam o SUS! Não escolham qual vacina tomar! Se atentem ao prazo da segunda dose", alertou a atriz.