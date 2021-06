Paolla Oliveira é vista com frequência no condomínio de Diogo Nogueira - e roupas da atriz chamam a atenção

29/06/2021 | 09:11



Apesar de os boatos de que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estariam juntos só terem surgido na última segunda-feira, dia 28, parece que as coisas entre os dois já andam bem sérias - e quentes! De acordo com a colunista Fábia Oliveira, Paolla tem sido vista com frequência no condomínio do sambista - e tem chamado a atenção pelas roupas que escolhe para visitá-lo.

Diogo mora atualmente na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e estaria evitando sair de casa por conta da pandemia do novo coronavírus, o que fez com que a atriz se tornasse um rosto familiar para os vizinhos do artista, já que aparece por lá regularmente. Os demais moradores do condomínio, inclusive, ainda teriam comentado que Paolla sempre usa roupas que terminam pouco acima da coxa. Eita!

Vale lembrar ainda que, como você viu, a irmã do cantor, Clarisse Nogueira, chegou a compartilhar um clique ao lado da atriz no qual as duas parecem ter bastante intimidade - e Fábia Oliveira afirma que Paolla tem interagido sem medo com ela nas redes sociais, além de também manter contato com outros membros da família de Diogo.

Será que logo teremos um anúncio oficial sobre o romance?