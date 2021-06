Rainha Elizabeth II realiza primeira viagem após a morte do príncipe Philip

29/06/2021 | 09:10



Como você viu, o príncipe Philip acabou morrendo em meados de abril de 2021, aos 99 anos de idade, e desde então a Rainha Elizabeth II ainda não tinha realizado nenhuma viagem.

E agora, nesta terça-feira, dia 29, a monarca acabou cumprindo uma agenda de compromissos oficiais tendo que viajar para a Escócia e ela foi acompanhada de seu neto mais velho, príncipe William, de 39 anos de idade.

A atual dona do trono da Inglaterra apareceu com um look todinho azul, inclusive o seu chapéu que estava um show de elegância, e distribuiu diversos sorrisos durante o evento.

Estava circulando uma informação de que a Rainha Elizabeth II estaria com a vontade de se aposentar, mas segundo o Daily Telegraph, a monarca quer muito voltar ao trabalho assim que a pandemia acabar.