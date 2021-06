Mãe de Paulo Gustavo faz homenagem ao filho no Dia do Orgulho do LGBTQIA+: Toda forma de amor vale a pena

29/06/2021 | 09:10



Na última segunda-feira, dia 28 de junho, é celebrado o Dia do Orgulho do LGBTQIA+. Aproveitando a data, Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, fez uma homenagem e tanto. Quem também usou a data para celebrar o humorista foi Dea Lúcia Amaral, mãe do ator.

No Instagram, ela publicou uma foto em que aparece com o filho, além do genro e a mãe de Thales, Solange. Na legenda, escreveu o seguinte texto:

Toda forma de amor vale a pena. A mãe que ama seus filhos acolhe e protege. Meu filho, meu orgulho. Olhe por nós.

Nos comentários, alguns amigos de Paulo Gustavo demonstraram apoio:

Viva o amor, disse Marcus Majella.

Te amo e a todos vocês! Nossos corações são só saudade, orgulho e amor, postou Heloisa Périssé.

Foto linda!!!, elogiou Lilia Cabral.

Viva o AMOR eterno!!!, escreveu Astrid Fontenelle.

Drica Moraes também deixou um recado:

Linda! Vocês são todos necessários pro planeta! Só amor por vocês!