4 hotéis de luxo para ficar em New Orleans, nos EUA

Terra do jazz, do Mard Gras e de muita comida boa, New Orleans é uma das cidades mais divertidas dos EUA. Quem vai até lá pode passar dias (e noites) nos clubes de música da região, fazer a festa na Bourbon Street, a rua mais turística do passado, e visitar bairros cheios de história nas margens do Rio Mississipi, como Treme.

Em meio ao caldeirão cultural, quem procura onde ficar em New Orleans encontra ótimas opções de hotéis, inclusive de luxo. confira três entre as melhores opções da cidade e mais um nos arredores.

Onde ficar em New Orleans: hotéis de luxo

Four Seasons New Orleans

Divulgação Four Seasons New Orleans

A localização é um dos pontos fortes do Four Seasons em New Orleans. O hotel de luxo fica às margens do Rio Mississippi, no início da Canal Street. Dali é fácil chegar ao French Quarter, o bairro mais turístico da cidade, ou ainda ao Warehouse District, palco de lojas e galerias descoladas. Como se não bastasse, o empreendimento faz jus à fama gastronômica local e conta com um restaurante comandado por dois chefs premiados da Louisiana: Alon Shaya e Donald Link. Uma vez lá, não deixe de conferir o deque de observação no 34º andar, que oferece uma belíssima vista.

The Ritz-Carlton New Orleans

Divulgação Ritz Carlton New Orleans

O French Quarter é a alma da cidade, e é lá que fica este icônico hotel. Com uma marca conhecida pelo luxo e o atendimento cheio de esmero, o hotel fica em um edifício histórico de 1908, mas tem ambientes renovados e um estilo butique. Quem procura onde se hospedar em New Orleans encontra aqui um ótimo spa, restaurantes que servem pratos locais, como o gumbo, e apresentações ao vivo de jazz nas noites de quarta a sábado.

Windsor Court Hotel

Divulgação Windsor Court Hotel

Com 23 andares, este hotel de luxo em New Orleans passou por uma grande reforma, na qual ganhou um belíssimo bar de piscina. É um ótimo lugar não apenas para se hospedar, mas também para provar a culinária do sul dos EUA. Caso esteja com pressa, passe lá ao menos para conhecer o Cafe Anglais, que oferece illy coffee e bons pratos típicos.

The In at Houmas House Plantation

Divulgação The Homas House

New Orleans é uma delícia, mas é também apenas a porta de entrada para todas as maravilhas da Louisiana. Uma vez na região, experimente visitar as famosas plantations, campos onde viviam os escravos que deram vida, por exemplo, ao blues. Muitos desses destinos preservam mansões históricas, como a que serve de palco para este hotel. Antiguidades, obras de arte e artefatos de época ajudam a contar a história local. As paisagens repletas de verde são perfeitas para quem deseja descansar depois de se divertir em New Orleans.

DICAS PARA VIAJAR A NEW ORLEANS

