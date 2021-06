Diadema muda critérios e inclui 3.241 casos de Covid nas contas

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/06/2021 | 08:46



O número de moradores do Grande ABC que foram infectados pelo coronavírus teve aumento substancial ontem em razão da forma como Diadema passou a considerar os casos positivos da Covid-19. Se antes a Secretaria de Saúde do município contabilizava apenas os resultados comprovados por meio de exames laboratoriais (como sangue e secreções), agora vai seguir critérios divulgados pelo Ministério da Saúde, em agosto de 2020, que levam em consideração também avaliação clínica, ou seja, se o paciente reúne mais de um sintoma do coronavírus, associado à perda do ofato e paladar, tem o diagnóstico de Covid incluído no boletim epidemiológico.

Com isso, a Diadema inseriu na conta 3.241 registros de munícipes contaminados pelo coronavírus ontem, 11,6% dos 27.890 casos que havia confirmado até sexta-feira – a cidade, assim como Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, não emite boletins nos fins de semana. Com isso, o Grande ABC passou a registrar 219.724 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Ontem foram confirmados 369 dignósticos positivos em Mauá, 94 em São Bernardo, 76 em Santo André, 17 em Ribeirão Pires e 16 em São Caetano.

Já o número de moradores da região que não resistiram ao novo coronavírus chegou a 8.928, com a confirmação de mais 36 falecimentos entre domingo e ontem. Foram 12 mortes em Mauá, nove em Diadema, sete em Ribeirão Pires, seis em São Bernardo e duas em Santo André.

De acordo com informações dos boletins epidemiológicos das prefeituras, São Bernardo é a cidade do Grande ABC com o maior número de casos, 80.375, e mortes, 2.823. Santo André tem 60.541 pessoas contaminadas e 2.304 óbitos. Diadema contabiliza 31.131 infectados e 1.279 perdas. Em Mauá, 23.901 casos foram confirmados e 1.296 mortes, registradas. São Caetano tem 14.297 diagnósticos positivos e 809 falecimentos; Ribeirão Pires, 6.612 pessoas infectadas e 330 perdas; Rio Grande da Serra, 2.867 contaminados e 87 vítimas fatais do coronavírus.