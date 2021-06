Dia do Dublador: conheça as vozes brasileiras por trás de personagens icônicos

Marcella Blass

Do 33Giga



29/06/2021 | 08:18



A dublagem brasileira é conhecida como um das melhores do mundo. O país é berço de dubladores consagrados e inesquecíveis que fizeram com que as versões nacionais de filmes, séries e animações marcassem a memória dos espectadores.

Para celebrar o Dia do Dublador, comemorado em 29 de julho, o 33Giga te apresenta os profissionais que deram vozes a personagens icônicos que marcaram gerações. Confira:

– Garcia Junior – @garciajr_soldado_raso

Dublador, ator, radialista e diretor de dublagem, ele ficou conhecido por dublar os personagens He-Man, Pica-Pau, Pato Donald, Simba (Rei Leão), além de dar voz ao ator Arnold Schwarzenegger no Brasil.

– Wendel Bezerra – @wendel_bezerra

Dublador desde os 8 anos de idade, Wendel é diretor de dublagem, locutor e youtuber. Entre seus maiores trabalhos estão a interpretação de Buddy Valastro (Cake Boss), Goku (Dragon Ball), Jack Chan (As Aventuras de Jackie Chan) e Bob Esponja.

– Cecília Lemes – @celilia.lemes.art

Após começar a dublar com apenas 9 anos de idade, a profissional ficou conhecida nacionalmente por dar voz à personagem Chiquinha, na série Chaves. Mas ela também dá voz à Tsunade (Naruto), Coração Rosa (Ursinhos Carinhosos) e às atrizes Julianne Moore, Julia Roberts e Sandra Bullock.

– Claudio Galvan – @claudio.galvan

Ator e cantor, emprestou sua voz para personagens muito famosos – entre eles Pato Donald, Ursinho Pooh, Megamente, Crush (Procurando Nemo), Inspetor Bugiganga e os Aliens (Toy Story).

– Carlos Seidl

Dublador e diretor de dublagem, Carlos é o responsável pela voz icônica de Seu Madruga, na série Chaves.

– Guilherme Briggs – @guilhermebriggs

Ator, dublador, diretor de dublagem, locutor, tradutor e desenhista, Guilherme eternizou as vozes dos personagens Freakazoid (Freakazoid), Buzz Lightyear (Toy Story), Cosmo (Os Padrinhos Mágicos) e Mickey Mouse (em A Casa do Mickey Mouse).

– Waldyr Santanna

Ele foi um dublador considerado um dos grandes nomes brasileiros. Ele foi consagrado por seu trabalho de interpretação como Homer Simpsons e Vovô Simpson (Os Simpsons) e Eddie Murphy em alguns dos maiores sucessos do ator.

– Úrsula Bezerra – @u_bezerra

Dubladora e diretora, é muito conhecida no universo dos animes por dar voz aos personagens Goku criança (Dragon Ball) e Naruto Uzumaki (Naruto).

– Marisa Leal – @marisaleal05

Dubladora há mais de 30 anos, é a responsável pela voz de Baby (Família Dinossauro), Brenda (Barrados no Baile) e Dra. Teddy Altman (Grey´s Anatomy).

– Orlando Drummond – @orlandodrummond

Ator, dublador, comediante e radialista, ficou conhecido pelo personagem Seu Peru, da Escolinha do Professor Raimundo. No universo da dublagem, é o responsável pela voz dos desenhos Scooby Doo, Popeye e Vingador (Caverna do Dragão).