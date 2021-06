A reforma da FUABC

Do Diário do Grande ABC



28/06/2021 | 23:59



Após longo e tenebroso período em que acumulou episódios ruins, incluindo o escândalo do fura-fila da vacina contra a Covid-19 por parte de funcionários administrativos que nenhuma ligação tinham com a linha de frente no combate à pandemia, finalmente a Fundação do ABC produz um fato positivo. Trata-se do convite recebido pelo ex-diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) William Dib para prestar consultoria com a finalidade de reestruturar, jurídica e financeiramente, a mais importante instituição promotora de saúde do Grande ABC. Pela experiência profissional do executivo, espera-se que o tempo de notícias ruins seja rapidamente superado.



Pelo currículo de Dib, que, além de ter dirigido a Anvisa, já foi prefeito de São Bernardo por dois mandatos e deputado federal, espera-se que ele colabore para reduzir a tensão política que fez com que a FUABC se desviasse de sua função precípua, qual seja, a de executar as políticas públicas de saúde, em plena época de pandemia. A chegada do consultor foi a maneira encontrada pelos prefeitos Paulo Serra (PSDB) e Tite Campanella (Cidadania), respectivamente de Santo André e São Caetano, duas das três cidades mantenedoras da instituição, de tentar estancar a sangria da credibilidade da Fundação depois que a presidente Adriana Berringer Stephan se viu envolvida na polêmica do fura-fila.



Por enquanto, Adriana deve seguir no comando da instituição, já que se aproxima do fim de mandato, em dezembro. Paulo Serra e Tite Campanella discutiram bastante nos últimos dias e concluíram que a instituição sofreria abalo ainda maior caso tivessem de destituir oficialmente a comandante. Nomes à parte, o importante é que a rota da Fundação do ABC seja corrigida e a transparência passe a fazer parte da rotina, algo que está faltando faz algum tempo. Este Diário, que revelou o desrespeito ao plano nacional de imunização contra a Covid-19 pelos apaniguados da presidente, seguirá de olho na FUABC, torcendo para que o processo de reforma obtenha sucesso. Em nome da saúde pública da região.