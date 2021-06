A economia brasileira e seus percalços

Do Diário do Grande ABC



A euforia dos agentes financeiros em razão do crescimento de 1,2% do PIB (Produto Interno Bruto) no Brasil no primeiro trimestre de 2021 não é motivo para se afirmar que a economia como um todo está ‘bombando’. Concretamente estamos longe disso. Esse crescimento é resultante do que ocorre nos setores agroexportador e de extração de minérios. O Brasil vive hoje reprimarização da sua economia.Fica evidente, pois, séria mudança nesse campo, hoje muito focado na produção e exportação das chamadas ‘commodities’ em prejuízo da produção industrial. Um retorno aos anos anteriores a 1930. Ou seja: ontem, café, açúcar e algodão como os principais produtos de exportação; hoje, carne, cereais e minérios.



Em que pese o setor agroexportador ser o destaque na economia brasileira, não foi por seu único esforço e importância que o Brasil alcançou o patamar de sétima economia mundial. Tanto é assim que, enquanto este segmento cresce o País despenca no ranking das principais economias do mundo, hoje na 13ª posição. Segundo reportagem da Folha de S.Paulo, de 19 de abril de 2019, e com base em dados do FMI (Fundo Monetário Internacional), a participação do Brasil na economia global atingiu o pior nível em 38 anos. Em 1980 a fatia do País na produção de bens e serviços globais era de 4,4%. Em 2018 caiu a 2,5% (a sétima queda anual seguida). Os setores que de fato empregam e oferecem empregos melhor qualificados, como a indústria, têm operado em baixa. No caso da indústria de transformação, esta operou negativamente no primeiro trimestre em -0,5%, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A construção civil, que emprega bastante e, aquecida, serve de termômetro para o restante da economia, também anda mal das ‘pernas’.



Por fim, se o investimento privado é hoje o mais baixo em 50 anos, como vem sendo divulgado, o do setor público em 2020 foi de 2,5%. Muito abaixo das necessidades para economia capengando e governo no qual investidor privado parece não confiar, pois espera que ele tome as rédeas da situação e injete recursos para promover arrancada do crescimento econômico, principalmente em infraestrutura. O que não tem ocorrido. O modelo neoliberal de desmonte do Estado imposto por Paulo Guedes não deixa. Por isso, as expectativas de parcela do mercado para 2023, ano que se terá no País novo governo, ou mandato igualmente novo para um dos postulantes de 2022 ao cargo de presidente da República. Até lá vamos enfrentando as dificuldades econômicas e sociais: inflação subindo, desemprego aumentando, renda caindo e o número de mortos pela pandemia rumando em direção a 1 milhão de óbitos.



José Raimundo de Oliveira é historiador, educador e ativista social.



PALAVRA DO LEITOR

Bons tempos

No meu já distante tempo de petiz e adolescência, frequentava os cinemas da minha cidade de nascença, Santo André, Tamoyo, Santo André, Carlos Gomes, Tangará, Stúdio Center e nos domínios da nobilíssima paulistana Domitilia de Castro Canto e Melo ((1797-1867), mais conhecida como Marquesa de Santos, República, Ipiranga, Paissandú, Marrocos, Belas Artes. Saudades de imperdíveis películas que deixaram marcas indeléveis na minha insulsa existência, como, por exemplo, Quanto Vale ou É Por Quilo? Cabaret, Morte em Veneza, São Paulo, Sociedade Anônima, Dona Flor e Seus Dois Maridos.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Transportes

Não pensem os leitores deste prestigioso Diário que os diretores da Metra irão tirar R$ 3,7 bilhões dos próprios bolsos para investir na implantação do BRT (Política, dia 27). O dinheiro sairá dos bolsos de milhares de usuários dos transportes coletivos, dentre eles os do sistema trólebus, que faz a ligação entre a Estação Jabaquara do Metrô e os terminais de Santo André e São Mateus, na Zona Leste da Capital. E com certeza os cofres da empresa não ficarão vazios e muito menos seus diretores ganharão menos. Ao ler a reportagem do jornalista Júnior de Carvalho, duvidei até que o prefeito José de Filippi Júnior, de Diadema, conseguirá eliminar as catracas nos terminais Diadema e Piraporinha, o que iria reduzir a receita da toda poderosa Metra, que, pasmem, senhores passageiros, vai continuar explorando esses serviços até 2046! Dificilmente eu chegarei aos 106 anos para ver o fim disso tudo.

Arlindo Ligeirinho Ribeiro

Diadema

Mulheres e política

Tudo tão bonito, sonhos de construção coletiva, luta por direitos humanos e muita vontade. Aos poucos vamos nos envolvendo no cotidiano da vida orgânica de um partido, conhecendo poderes, ferramentas, controle social e toda complexidade que envolve o mundo político-partidário. Mas nada tão complexo do que se deparar com o poder absolutamente masculino. Espaço político partidário é dos homens, com raras exceções e, graças à luta das mulheres que nos antecederam, hoje contamos com pouco mais de 10% de mulheres nesses espaços, ocupando cargos, seja na direção partidária ou legislativos. Em Santo André, partido político nenhum é presidido por mulher, e das 21 cadeiras na Câmara apenas uma mulher foi eleita. Hoje temos duas, mas a segunda cadeira é ocupada por suplente de vereador eleito. É inegável que tivemos avanço. Santo André mostra-se conservadora e nosso Legislativo nem de longe representa a diversidade da nossa gente.

Marcia Garcia

Santo André

Bolsonaro – 1

Estão querendo terceirizar a culpa por terem prevaricado? Há muito caroço envolvendo essa compra da Covaxin!

Tânia Tavares

Capital

Bolsonaro – 2

O presidente Bolsonaro, diante das últimas denúncias de negociação ilegal para a aquisição de vacina indiana, vem a público e diz que não sabe o que acontece nos ministérios. Quem nomeia os ocupantes desses cargos?

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Bolsonaro – 3

Não podemos culpar Bolsonaro pela morte do assassino Lázaro, que estava aterrorizando lá pelos lados de Goiás. Pelo menos enquanto não se concluem as investigações. Mas, com certeza, podemos dizer que o presidente é responsável pelas sete mortes causadas por ele por ter liberado o uso de armas. Disso ele tem culpa!

João Silva

Ribeirão Pires

Bolsonaro – 4

Laboratório chinês CanSino, que produz vacina contra Covid-19, de uma dose só, rompe contrato com laboratório brasileiro Belcher, do Paraná. Inclusive já com carta de intenção de compra pelo Ministério da Saúde. A preocupação dos chineses é que esse estranho negócio também está na mira da CPI da Covid. Porque a compra engatilhada de 60 milhões de doses teria valor acima de R$ 5 bilhões, com preço da dose acordado em absurdos US$ 17, ou R$ 85. Valor este maior por dose que os US$ 15, ou R$ 75, da superfaturada compra da Covaxin. A mesma que pode derrubar o atual governo. Será que Bolsonaro também se lixou em denunciar à PF (Polícia Federal) em mais essa compra superfaturada?

Paulo Panossian

São Carlos (SP)