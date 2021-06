Bolsonaro diz que deve participar de novas motociatas em Manaus e Porto Alegre

28/06/2021 | 21:46



O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda, 28, que pretende participar, nas próximas semanas, de passeios de moto com apoiadores em Manaus e Porto Alegre. Durante conversa com simpatizantes, no retorno ao Palácio da Alvorada esta noite, Bolsonaro afirmou também que deve visitar a Bahia para dar sequência às obras que tem inaugurado na região Nordeste, reduto petista, em busca de apoio eleitoral.

Os passeios de moto, ou 'motociatas' como ficaram conhecidas, são eventos realizados por apoiadores em homenagem ao presidente. Em São Paulo, onde participou de evento do tipo no último dia 12, Bolsonaro foi multado em R$ 552,71 por desrespeitar medidas sanitárias para conter a disseminação do novo coronavírus.