Biden se compromete a nunca deixar que Irã tenha arma nuclear

28/06/2021 | 21:24



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 28, que o Irã "nunca terá uma arma nuclear" sob sua supervisão. Em declaração conjunta antes de encontro na Casa Branca com o homólogo israelense, Reuven Rivlin, o democrata afirmou ter ordenado no domingo, 27, ataques contra milícias apoiadas pelo Irã responsáveis por agressões às tropas americanas no Oriente Médio, lembrando que sua administração segue "trabalhando em conjunto com o governo de Israel".

Biden indicou que espera receber o novo primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, na Casa Branca "em breve". Além disso, declarou que os EUA apoiam "totalmente a normalização da relação entre Israel e os países do Oriente Médio", destacando que houve algum progresso, e da África também.

Em resposta a jornalistas, Biden afirmou que irá a Israel, mas ainda não tem uma data. Além disso, questionado sobre a proposta para o pacote de infraestrutura no país, indicou que sua posição final é "exatamente o que negociamos".