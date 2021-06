Sindserv vai à Justiça para paralisar licitação que tira força do Imasf

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/06/2021 | 21:15



O Sindserv (Sindicato dos Servidores Públicos e Autárquicos) de São Bernardo ingressou com ação civil pública contra a direção do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), comandada por Ana Luísa Oliveira Pontes, pedindo a suspensão do processo de contratação, via Prefeitura, do plano de saúde dos servidores públicos. A entidade diz que a abertura do certame aconteceu sem autorização legislativa e com ocultação de informações aos usuários.



A licitação para contratar prestadora de serviço da área foi publicada formalmente pelo governo de Orlando Morando (PSDB) há duas semanas, em movimento de desidratação do Imasf, segundo conselheiros eleitos, sindicato e usuários. Isso porque cabia à autarquia a escolha da operadora do convênio médico dos 38 mil clientes.



Na peça, assinada pelo advogado Kleber Bispo dos Santos, o procedimento adotado pelo governo tucano ignorou autorização da Câmara (para efetivar a mudança na fórmula de contratação seria necessário ter o crivo dos vereadores por se tratar de um órgão da administração indireta), desconsiderou a realização de audiência pública com 15 dias de antecedência à publicação do edital e evitou ouvir todo conselho administrativo e bloco de usuários sobre a decisão adotada.



“Por todos os ângulos pelos quais se pretende olhar a questão, é patente que todo o processo que deu ensejo à licitação (...) está eivado de vícios, ilegalidades e inconstitucionalidades, insanáveis, razão pela qual deve ser paralisado/suspenso liminarmente, com urgência, e no mérito anulado”, pede o Sindserv, presidido por Dinailton Cerqueira. “Há, portanto, patente violação ao princípio da legalidade, ao princípio da moralidade administrativa, ao princípio da finalidade, ao princípio da impessoalidade e sobretudo à dignidade humana dos 38 mil usuários do Imasf.”



O caso tramita na 1ª Vara da Fazenda Pública de São Bernardo, aos cuidados do juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho.



A entidade também apontou que desde a publicação do edital, tem feito várias comunicações à Prefeitura, ao Imasf e à Câmara para acesso a mais informações sobre o procedimento. Ao Legislativo, por exemplo, foi endereçado ao presidente da casa, Estevão Camolesi (PSDB), ofício solicitando que haja audiência pública e prévia comunicação à população caso o prefeito envie para lá projeto de lei com pedido legislativo para negociar a cartela de usuários do Imasf.



“(Prosseguimento do certame) É desnecessário, uma vez que a autarquia requerida (Imasf) não comprova qualquer urgência para realização essa alteração estrutural. Pelo contrário. Demonstra um anseio, açodamento e afobação que romperam com a legalidade, juridicidade, passando por cima de procedimentos legais imprescindíveis para que fosse possível abrir um processo de licitação. De forma que a autarquia, por motivos omissos e escusos, tenta acelerar a entrega dos serviços à empresa privada, o que sem dúvidas dá margens ao maior ônus aos servidores públicos e, o que é mais grave, dá margens à maior probabilidade de incidência de corrupção”, continuou a peça protocolada pelo Sindserv.



Em nota, a Prefeitura de São Bernardo informou que não foi notificada sobre a ação.



Grupo protesta na casa do prefeito

Grupo com cerca de 200 servidores protestou em frente à casa do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), contra o processo de desidratação do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo).



O bloco foi ao prédio localizado no bairro Chácara Inglesa cobrando diálogo e transparência do governo, em especial depois que o Paço abriu a licitação para contratar, via Executivo, plano de saúde a 38 mil usuários – o processo antes era conduzido pela autarquia.



“O Imasf é uma conquista dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público de São Bernardo, que lutam desde 1964 por um atendimento médico digno para quem atende a população da nossa cidade nas escolas, nos hospitais, nos espaços de cultura, na segurança pública, administração e manutenção da nossa cidade”, bradou o Sindserv, em manifesto. “Hoje, quando muitos dos servidores que sonharam e implementaram essa instituição mais precisam, a Prefeitura alega que o Imasf dá prejuízo, mas não apresenta os dados e informações de forma transparente e sequer dialoga com a categoria e os conselheiros. Em uma atitude autoritária lança um edital para a venda da carteira. Saúde não é mercadoria.”



A categoria planeja novo protesto para amanhã, a partir das 10h30, em ato que sairá do prédio do Imasf e vai rumar para a Câmara, no Centro.