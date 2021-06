Prefeitura de SP vai vacinar moradores de 44 e 45 anos nesta terça

28/06/2021 | 20:34



A Prefeitura de São Paulo está programando aplicar a vacina contra covid-19 em moradores de 44 e 45 anos nesta terça-feira, 29. O cronograma foi divulgado no início da noite desta segunda-feira, 28, data em que foram imunizadas as pessoas de 46 anos.

A programação retoma a aplicação em duas idades diferentes no mesmo dia após entraves enfrentados pela Prefeitura ao longo da semana passada, quando desabastecimento de doses foi notado em parte das unidades de saúde. Segundo a gestão municipal, a cidade tem 241 mil moradores na faixa etária de 44 e 45 anos.

Veja a previsão de vacinação divulgada pela Prefeitura de São Paulo

Terça-feira, 29: 44 e 45 anos

Quarta-feira, 30, e quinta-feira, 1: 42 e 43 anos

Sexta-feira, 2: Repescagem de 42 a 46 anos

Sábado, 3: Aplicação de segunda dose

Segunda-feira, 5, a quarta-feira, 7: 41 anos

O cronograma prevê também vacinação para moradores de 42 e 43 anos na quarta-feira, 30, e quinta-feira, 1; a cidade tem 266 mil moradores nessa faixa etária. Para pessoas de 41 anos (132 mil moradores), a data prevista é a partir da segunda-feira, 5, até a quarta-feira, 7. A programação para as demais idades ainda não foi confirmada.

Além das datas por faixa etária, a gestão municipal informou que na sexta-feira, 2, será vez da repescagem para aqueles que têm entre 42 e 46 anos. No sábado, 82 unidades de saúde irão aplicar exclusivamente a segunda dose.

"Para garantir as doses à população do município de São Paulo, a SMS reforça a obrigatoriedade de o cidadão apresentar no ato da vacinação um comprovante de residência na capital, juntamente com os documentos pessoais, preferencialmente Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS)", informou a Prefeitura. A lista dos locais de vacinação pode ser acessada aqui .

A previsão da Prefeitura mantém o que foi dito pelo secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido, nesta segunda-feira. Em entrevista à Rádio Eldorado, ele afirmou que pessoas de 42 anos ou mais começariam a ser imunizadas nesta semana.

Aparecido garantiu na oportunidade que há doses suficientes em todos os pontos de imunização da cidade para vacinar as pessoas de 45 e 46 anos. As secretarias de Saúde da capital e do Estado iriam se reunir ainda nesta segunda-feira para a definição dos demais grupos.

Na terça-feira da última semana, a vacinação chegou a ser suspensa na cidade de São Paulo por falta de doses. Os estoques foram reabastecidos, mas vários pontos de vacinação ficaram sem o imunizante. Aparecido disse que se reuniu com o Ministério da Saúde e a pasta teria confirmado que o fornecimento de vacinas não será interrompido. (Colaborou Mariana Hallal)