Consórcio ABC discute demandas da população LGBT

28/06/2021 | 19:54



O Consórcio Intermunicipal Grande ABC discutiu, nesta segunda-feira (28/6), demandas da comunidade LGBT com representantes do poder público, da sociedade civil e de grupos sociais dos sete municípios. A entidade regional colocou os temas em debate em referência ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+.

Durante o encontro, o secretário-executivo do Consórcio ABC, Acácio Miranda, recebeu a médica sanitarista e coordenadora-adjunta do Programa Estadual de DST/Aids, Maria Clara Gianna, e o vereador Márcio Araújo, de Mauá.

Um dos temas da reunião foi o pleito para a instalação pelo Governo do Estado de um ambulatório de saúde integral para travestis e transexuais no Grande ABC, demanda discutida regionalmente há mais de dez anos.

A coordenadora destacou a importância de se organizar a atenção integral para travestis e transexuais nas sete cidades.

“Essa é uma demanda muito importante e que envolve as diferentes secretarias de Saúde do Grande ABC. Estamos à disposição para continuarmos esse diálogo”, afirmou Maria Clara.

O secretário-executivo do Consórcio ABC colocou a entidade regional à disposição para a viabilização de políticas públicas para a população LGBT.

“O Consórcio ABC é um instrumento para discussão e elaboração de ações voltadas para as demandas específicas dessa população. Um dos nossos objetivos é contribuir para a melhoria do atendimento de seus direitos humanos, incluindo o acesso aos serviços públicos de saúde”, disse Acacio Miranda.