Mauá aplica primeira dose em 43% do público apto a ser vacinado contra a Covid

da redação



28/06/2021 | 18:40



A vacinação contra a Covid em Mauá está acelerada e vem obtendo bons resultados. Hoje, o município alcançou a marca de 149.114 pessoas vacinadas com a primeira dose contra a Covid. O número representa 43% do público apto a ser imunizado contra a Covid na cidade - pessoas acima de 18 anos, segundo o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

Somente no sábado (26/06), ao longo das 12 horas de duração do ''Arraiá da Vacinação'', realizado nos estacionamentos da Prefeitura, mais de 10 mil pessoas tomaram o imunizante. Até esta segunda, Mauá aplicou 192.802 vacinas (entre primeira e segunda doses).

Mauá iniciou a vacinação em 19 de janeiro, com os profissionais de saúde. Atualmente estão sendo atendidos os indivíduos com 40 anos ou mais, sem comorbidades, nas 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município, de segunda a sexta, das 9h às 16h.

A abertura da imunização a novos grupos ou faixas etárias está condicionado ao recebimento de doses pelo município e obedece a critérios técnicos. Todas as vacinas têm eficácia comprovada contra a Covid e não é possível escolher o fabricante.

Para garantir a dose do imunizante é obrigatório o cadastro no site vacinaja.sp.gov.br. Quem tem 30 anos ou mais, sem comorbidades, já pode se inscrever enquanto aguarda o calendário desta faixa etária. No dia de tomar a dose é necessário apresentar CPF, documento com foto (RG ou CNH) e comprovante de residência (são vacinadas somente as pessoas residentes em Mauá).

Pessoas com sintomas da Covid devem adiar a aplicação por quatro semanas após o surgimento dos mesmos. Quem teve febre acima de 37,5°C no dia ou 24 horas antes também deve adiar a vacinação.

Aqueles que receberam o imunizante contra a Influenza (gripe) devem respeitar o intervalo de 14 dias entre as doses.

A Prefeitura de Mauá reforça a importância de que os munícipes, mesmo aqueles que estejam imunizados, sigam respeitando os protocolos sanitários. Use máscara corretamente, higienize as mãos regularmente, mantenha o distanciamento físico e evite aglomerações.