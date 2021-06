Dib será consultor na FUABC e projeta reestruturar entidade

Raphael Rocha

28/06/2021 | 17:59



Ex-prefeito de São Bernardo e ex-diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), William Dib será consultor da FUABC (Fundação do ABC), com a promessa de reestruturar a entidade, em especial nos aspectos econômicos e jurídicos. “Darei meus palpites, pelo meu conhecimento, para buscar tirar a entidade deste emaranhado de gato em que ela está.”

Ao Diário, Dib confirmou que aceitou a missão conferida para auxiliar a presidente da Fundação, Adriana Berringer Stephan, e a equipe dela a reorganizar a instituição regional. Ele disse que irá atuar na FUABC de maneira informal, sem salário. O ex-dirigente da Anvisa assegurou que nunca conversou com os prefeitos sobre ser presidente da Fundação.

“Um ponto que precisaremos lidar é a questão jurídica. Vamos ter de cumprir acordos com os nossos contratados e cumprir acordos com o Ministério Público. É fundamental isso. A Fundação tem história importante na criação deste modelo de gestão de organização social de prestação de serviços de saúde, faz parte da história do nosso País. Não podemos desperdiçar uma história tão boa e tão importante. Vamos aprender com erros, tentar corrigi-los e vamos voltar a ser exemplo de uma Fundação em gestão voltada para o bem comum, para o bem da nossa população da nossa região”, comentou.

Dib participou na manhã desta segunda-feira (28) da primeira reunião, com objetivo de alinhar os trabalhos. No encontro, além de Adriana, estavam os prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania). “Teremos ainda outros encontros, alguns presenciais e outros on-line, para desenhar a linha de atuação. Estou à disposição da doutora Adriana e da equipe dela.”

Ele assegurou que fará trabalho apolítico na entidade, balizando o dia a dia em questões técnicas. Dib lembrou que quando foi secretário de Saúde de São Bernardo, no começo dos anos 1990, lidou com empecilhos que resultaram em restabelecimento de pontes entre as prefeituras e a FUABC, dando origem ao processo de criação de OSs (Organizações Sociais).

O ex-prefeito citou que, à ocasião, havia muito problema de ordens jurídicas e econômicas, que resultava em constantes greves. Houve redesenho na relação com o Hospital Anchieta, que era estadual e foi municipalizado, passando posteriormente para a FUABC. A Prefeitura de São Bernardo complementava a verba faltante do dinheiro de custeio enviado pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

“Quando fui secretário de Saúde, a Fundação vinha enfrentando crises com professores e alunos (da Faculdade de Medicina do ABC, mantida da FUABC), com greves do corpo docente e dos estudantes. Buscamos um acordo com os prefeitos da época, trocamos boa parte do conselho curador, e recolocamos a Fundação no caminho. Essa relação com o Hospital Anchieta foi embrião do modelo de OS, que se espalhou pelo País. A FUABC estava até com risco de ser fechada à ocasião por problemas políticos e econômicos. Depois nunca mais houve greve de aluno e professor por motivos de falta de estrutura de ensino ou falta de leitos hospitalares. A FUABC virou sucesso. Tanto que vários municípios se agregaram a esse modelo. Não podemos jogar essa história e todo conhecimento no lixo”, considerou.

Dib colocou panos quentes em eventual embaraço político que existe e que pode se intensificar na FUABC. “O que aconteceu já aconteceu. Temos de criar vacinas para não ocorrer mais, encontrar caminhos para olhar para frente, sem ficar vendo muito o que passou. Temos de nos preocupar em restabelecer relação de confiança, de equilíbrio econômico, com ação dentro da lei. É vital ter a Fundação sadia”, afirmou o ex-prefeito. “Obviamente que vamos observar se houve algum problema de ordem dolosa na área jurídica e buscar responsabilizar quem cometeu. Mas nossa missão é olhar para frente.”