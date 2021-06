Corinthians treina com Luan em campo e atacante Marquinhos é reintegrado

28/06/2021 | 16:50



Desfalque nos últimos três jogos do Corinthians, Luan voltou a treinar na manhã desta segunda-feira com o elenco no CT Joaquim Grava. A presença do meia no clássico contra o São Paulo, porém, ainda é incerta. Os rivais se enfrentam quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão.

Luan se recuperou de uma tendinite no adutor da coxa direita e reforçou o grupo na atividade desta segunda. No entanto, sua volta à equipe no clássico vai depender da evolução na semana e da avaliação dos preparadores físicos.

Desfalque certo é o atacante Léo Natel, que iniciou a transição com a preparação física após tratar uma luxação no ombro esquerdo. Araos é outra baixa. O chileno está suspenso porque recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Fluminense, domingo, em São Januário. Ramiro foi negociado com o Al Wasl e não joga mais pelo Corinthians.

Por outro lado, o atacante Marquinhos, que estava emprestado ao Sport, foi reintegrado ao elenco e participou de seu primeiro treino desde que retornou. Ele aguarda seu registro no BID da CBF para virar opção a Sylvinho. Aos 24 anos, o atleta tem contrato com o Corinthians até o fim de 2022 e estava no Sport desde a temporada passada.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Fluminense realizaram um trabalho regenerativo nesta segunda. Os demais participaram de um trabalho tático. O técnico Sylvinho comandou uma atividade de marcação pressão e passes em espaço curto. Por fim, organizou um trabalho em campo reduzido.

O Corinthians treina na tarde de terça e então encerra a preparação para o duelo com o São Paulo. A equipe alvinegra soma nove pontos e aparece na 11ª colocação do Brasileirão.