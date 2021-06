Carol Celico, ex de Kaká, marca data de casamento em homenagem ao pai

28/06/2021 | 16:10



No último domingo, dia 27, Carol Celico abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e tirou dúvidas sobre seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa. Na rede social, a influenciadora revelou que a união sofreu adiamentos por conta da pandemia, mas que a data já está marcada: 9 de setembro!

Depois de muitas remarcações, casamento civil, religioso, data, local. Finalmente batemos o martelo e decidimos casar em setembro. Vamos fazer o religioso com efeito civil, apenas pais e irmãos na igreja no dia 9 de setembro, uma data especial para mim, que é o dia que lançamos oficialmente a Fundação Amor Horizontal, e também para nós dois, cinco anos depois de quando nos aproximamos, revelou.

O mês escolhido para a comemoração é o mesmo mês do aniversário de seu pai, Celso Celico, que morreu em janeiro deste ano, após sofrer um infarto. Na ocasião, a ex-esposa e mãe dos dois filhos mais velhos de Kaká lamentou a morte e postou uma homenagem nas redes sociais.

Se tudo correr como planejado, com todos já vacinados, dia 25 de setembro faremos uma pequena comemoração com padrinhos e amigos próximos. Meu pai faria aniversário dia 28 de setembro. Como ele adorava como eu recebia, como festejava, e o penúltimo post dele foi uma homenagem para mim e ao Eduardo depois que ficamos noivos, decidimos fazer o casamento homenageando ele.