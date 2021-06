Fernanda Venturini diz que foi mal interpretada após ter afirmado ser contra a vacina: - Fui xingada de tudo que é nome

28/06/2021 | 16:10



Fernanda Venturini causou polêmica no último domingo, dia 27. No Instagram, a ex-atleta declarou que é contra a vacina do novo coronavírus, mas que iria tomar o imunizante da Pfizer pois tem a intenção de viajar o mundo.

- Eu sou contra a vacina, mas como eu quero viajar o mundo, eu vou tomar. Vou tomar a Pfizer que eu acho que é a menos pior., afirmou Fernanda em um vídeo.

A declaração da influenciadora, no entanto, foi bastante criticada nas redes sociais. Nos comentários de uma publicação recente de Fernanda, diversas pessoas se mostraram decepcionadas com a opinião da ex-jogadora de vôlei.

Que desserviço! Pelo menos adquiriu mais uns minutinhos de fama, escreveu uma internauta.

Egoísta e sem noção. Nem parece que veio de um esporte coletivo., apontou outra.

Pessoas morrendo, mais de 500 mil mortes e a bonita querendo tomar vacina para viajar pelo mundo. Olha o nível de ser humano!, completou uma última.

Com a repercussão negativa, Fernanda precisou se manifestar em seu Instagram. Em um vídeo, a ex-atleta negou ser anti-vacina.

- Oi, pessoal. Estou aqui para tirar um mal-entendido, que eu fui muito mal interpretada ontem quando eu falei da vacina. Vocês acham que eu estou feliz com as 500 mil mortes que o Brasil teve, com as milhões de mortes que o mundo teve? Vocês acham? Se eu fosse contra, eu não teria me vacinado.

Ela ainda pediu por mais compreensão do público.

- Eu espero que as pessoas tenham mais educação, mais respeito. Eu fui xingada de tudo que é nome. É incrível, hoje as pessoas têm direito de entrar no seu Instagram e te xingar. Estou muito chateada com a repercussão que teve, porque hoje o que eu faço é promover saúde para todo mundo.

E, finalmente, se desculpou.

- Se eu magoei alguém, eu peço desculpas. Mas acho que não foi isso que eu quis dizer.