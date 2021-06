Megan Fox comemora Dia do Orgulho LGBTQIA+: Bi há mais de uma década

28/06/2021 | 16:10



Alguns famosos já falaram abertamente sobre a sua bissexualidade, ou seja, sobre o fato de sentirem atração por homens e mulheres. Megan Fox abordou o tema ao postar uma foto com as unhas coloridas para comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIA+.

Na legenda, a atriz escreveu:

Colocando o B em LGBTQIA+ há mais de duas décadas.

Fox assumiu sua orientação sexual publicamente em 2009.