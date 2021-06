Feira virtual oferece 2.500 empregos em São Bernardo

Da Redação



28/06/2021 | 15:18



A CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo promove feira virtual com pelo menos 2.500 oportunidades para trabalhar em 20 empresas da cidade. Quem está desempregado e deseja participar, deve se cadastrar até quarta-feira (30) por meio do formulário disponível no link http://encurtador.com.br/aepY7 ou no portal da Prefeitura. Há chances para os setores de serviços, do comércio e da indústria.

O centro público faz a intermediação de vagas de trabalho entre munícipes e empresas. Na pandemia, os atendimentos são realizados pelo telefone 2630-7618 ou presencial com agendamento para habilitação do seguro-desemprego, de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e de sexta-feira, das 8h às 15h.

Para facilitar, a CTR disponibiliza o e-mail ctr@saobernardo.sp.gov.br para o recebimento de currículos e realiza encaminhamento de QR Code para o candidato acompanhar as vagas disponíveis no aplicativo Sine Fácil, do governo federal. A CTR funciona na Rua Padre Lustosa, 48, Centro.