Angélica irá apresentar programa sobre astrologia na HBO Max

28/06/2021 | 15:15



Após 24 anos na Globo, Angélica surpreendeu o público ao anunciar um novo projeto na carreira. A apresentadora compartilhou que fechou contrato com a HBO Max nesta segunda-feira, 28.

No Instagram, ela revelou que irá apresentar um programa sobre astrologia no serviço de streaming que vai começar a operar nesta terça-feira, 29, no Brasil.

"Muito feliz em dividir uma novidade com vocês! Entrei para o time HBO Max! Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa Jornada Astral", iniciou na legenda do post.

"Esse nome já diz muita coisa, né? Quem é louca dos signos aqui?", indagou. Sem dar detalhes da data de estreia, Angélica comemorou a chegada da plataforma.

"Essa super produção Max Originals só estreia mais pra frente mas, até lá, não perca a chegada da HBO Max amanhã, 29 de junho, com muito conteúdo de qualidade!", disse.

Nos stories, ela deu mais informações sobre a atração. "Vou falar sobre astrologia ao lado de especialistas. A cada episódio, nós vamos receber dois convidados e contar a jornada astral de cada um deles. Nós vamos analisar o presente, olhar o futuro e estou animadíssima."