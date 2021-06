Confira vídeo com áudio de Marte captado pelo rover chinês Zhurong

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/06/2021 | 14:18



O rover chinês Zhurong chegou ao Planeta Vermelho em 14 de maio deste ano. Pouco mais de um mês e 236 metros percorridos depois, a equipe do projeto conseguiu coletar material suficiente para montar um vídeo com áudio de Marte. O conteúdo divulgado pela Administração Nacional Espacial da China (CNSA) inclui o lançamento e o pouso no astro, além da primeira vez que o robô saiu da sonda Tianwen-1.

Apesar de ser mais perceptível o som metálico do rover se movimentando do que os ventos marcianos em si, a equipe acredita que o conteúdo ajudará com os estudos do planeta. “Com estes dados, poderemos realizar análises profundas do ambiente e das condições de Marte, como a densidade da sua atmosfera”, comentou Liu Jizhong, comandante do projeto Tianwen-1, em uma entrevista à mídia chinesa.

Essa análise feita a partir do vídeo com áudio de Marte é importante, uma vez que o país planeja construir uma base permanente no Planeta Vermelho. A primeira missão tripulada, inclusive, já está agendada para 2033.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, você confere o vídeo com áudio de Marte captado pelo Zhurong. Também é possível ver uma série de imagens: