Milena Toscano mostra o encontro dos filhos e encanta os fãs

28/06/2021 | 14:10



Milena Toscano compartilhou no último domingo, dia 27, um vídeo mostrando o primeiro momento do encontro entre seus dois filhos. Para quem não sabe, a atriz deu à luz Francisco na última quinta-feira, dia 24, e até então o caçula ainda não tinha encontrado com o primogênito, João Pedro.

O melhor encontro da minha vida. Como esperei por esse momento! Como sou feliz por ter vocês!, escreveu Milena na legenda da publicação.

Durante o vídeo, a artista aparece batendo na porta do cômodo principal da casa e em seguida dá um super abraço no primogênito. Logo depois, ela faz a apresentação entre eles e registra toda a emoção de João Pedro ao ver o mais novo.

E de cara já é nítido ver o quanto o irmão mais velho estava esperando ansioso pelo mais novo e o quanto eles se conectaram. João Pedro chaga até a dar um beijinho super fofo na mão de Francisco.