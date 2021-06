Virginia Fonseca completa um ano de namoro com Zé Felipe e faz declaração: Nunca imaginei encontrar um amor tão sincero assim

28/06/2021 | 14:10



Virginia Fonseca e Zé Felipe comemoraram um ano de namoro! No último domingo, dia 27, a influenciadora publicou um vídeo no Instagram com os melhores momentos ao lado do amado e se declarou:

Feliz um ano de namoro. Nunca imaginei encontrar um amor tão sincero assim, obrigada por me mostrar o verdadeiro significado de amor!! Amor é companheirismo, amor é confiança, é respeito, é admiração e paz!! Você é mais do que pedi para Deus, obrigada por tudo que fez e faz pela nossa família, eu te amo muito, José Felipe, e vou te amar pro resto da minha vida, eu quero viver até o ultimo segundo da minha vida ao seu lado, obrigada por ser absolutamente tudo pra mim! Eu me sinto segura no seu abraço, nunca vou esquecer o dia que acordei de madrugada com crise de ansiedade e te acordei, você me abraçou e eu senti uma calmaria sem igual, você é minha paz, meu porto seguro, eu amo amar você! Feliz um ano de uma vida toda.

Em outra publicação, os dois, que são pais de Maria Alice, aparecem curtindo um jantar. Virginia escreveu:

Curtindo muito nosso dia. Amo você.

Zé Felipe também se declarou para a amada no Instagram:

Um ano de uma vida toda. Eu te amo, amor da minha vida.