Ed Sheeran confirma que irá participar de nova música do BTS

28/06/2021 | 13:52



Ed Sheeran anunciou que escreveu uma música para o grupo sul-coreano BTS. O cantor já havia colaborado na composição de outro álbum dos artistas de k-pop, em 2019. Na época, ele escreveu a faixa Make It Right, do álbum Map of the Soul: Persona. A revelação da nova parceria foi feita em entrevista à rádio Most Requested Live, onde Ed também falou sobre o lançamento do clipe do novo single Bad Habits.

"Na verdade, eu trabalhei com o BTS no último álbum deles e eu acabei de escrever uma música para o novo disco deles. E todos são caras super, super legais", disse Sheeran. Neste domingo, 27, a Big Hit Music, gravadora da banda, confirmou a informação para o site Newsen. "É verdade que Ed Sheeran vai participar de uma nova música do BTS", diz o breve comunicado. O nome da canção e a data de lançamento ainda não foram definidas.

Sobre o lançamento de Bad Habits, Ed Sheeran falou do clipe, lançado na sexta-feira, 25, no quaç ele aparece caracterizado de vampiro. "Eu queria que o vídeo da faixa abordasse a natureza dos hábitos de uma forma fantástica, então, decidi pelos vampiros. Foi muito divertido entrar no personagem", comentou.