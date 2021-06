5 dicas para melhorar o perfil nos apps de relacionamento

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/06/2021 | 13:48



Em meio a tantos usuários de aplicativos de relacionamento, nem sempre é fácil se destacar e chamar a atenção de possíveis conexões. O Bumble, app em que as mulheres dão o primeiro passo, entende esse problema. Por isso, selecionou seis dicas que vão te ajudar a melhorar o perfil e aumentar as chances de encontrar um parceiro. Confira!

1. Invista em um belo sorriso

Já diz o ditado, a primeira impressão é a que fica. Portanto, garanta que a primeira foto no perfil seja a de maior destaque. O Bumble descobriu que mostrar o rosto com um sorriso e sem óculos escuros é a melhor forma de causar uma boa primeira impressão. E mais: embora seu clique favorito seja aquele de anos atrás, escolha a mais atual possível. Também evite filtros ou muitas edições. E ainda é importante que você esteja sozinho.

2. Use mais fotos para melhorar o perfil

As fotos são uma boa forma de mostrar algumas coisas que você gosta de fazer sem ocupar espaço na bio. Se curte passeios ao ar livre, por exemplo, inclua uma imagem da sua última viagem. Já se você tem um animal de estimação, aproveite para mostrá-lo. Diversificar as fotografias não só ajuda a melhorar o perfil, mas também serve de assunto inicial. Uma pesquisa do Bumble revelou que usuários com três ou mais fotos têm 25% mais chances de ter uma conexão.

3. Menos não é mais

Quanto mais informações inseridas na bio, mais conteúdo suas conexões terão para puxar assunto. Você pode usar esse espaço para falar sobre os seus hobbies ou sobre o que está buscando no app de namoro. De acordo com o Bumble, perfis que trazem informações têm 20% mais chances de conexões.

4. Seja mais específico

Para melhorar o perfil, uma dica é dar exemplos específicos para se diferenciar dos demais usuários. Por exemplo, se você gosta de cozinhar, diga qual seu prato preferido. Já se tem um animal de estimação, escreva o nome dele. Dê mais detalhes para que as pessoas o conheçam um pouco melhor.

5. Consulte um amigo

O último conselho para melhorar o perfil é: peça ajuda. Amigos podem ajudar você a ver o que está deixando passar. Pergunte como eles te descreveriam ou o que mais chama a atenção em você. Até vale pedir para eles indiquem suas melhores fotos.