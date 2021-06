Jô posta vídeo em rede social e nega presença em festa clandestina em São Paulo

28/06/2021 | 13:22



Após o empate com o Fluminense no Rio de Janeiro, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o centroavante Jô, que marcou o gol do Corinthians no duelo, voltou a ser alvo de uma polêmica nas redes sociais. Um vídeo do jogador saindo de uma suposta festa clandestina na madrugada desta segunda-feira foi divulgado pela rádio Jovem Pan. No início da tarde, o atleta deu uma declaração, também por meio de vídeo, desmentindo a situação.

"Deixar bem claro que saí do clube depois que cheguei do Rio de Janeiro. Passei num posto para abastecer o carro, entreguei a camisa para um amigo meu, que tinha me pedido. A amiga dele foi buscar e eu entreguei para ela e fui para casa. Hoje (segunda-feira) cumpri meu compromisso hoje pela manhã, fiz meu regenerativo e estou indo para casa e a vida segue. Mas só pra deixar claro o que aconteceu. Fico triste

com o que estão falando por aí, mas a verdade está ai. Quarta-feira é 'nóis'. Tamo junto e vai Corinthians", disse Jô no vídeo.

A polêmica teve início com um vídeo publicado pela rádio que mostra o atacante do Corinthians em uma rua, acompanhado de uma mulher. Nas imagens, o jogador caminha lado a lado com uma mulher próximo a um posto de

gasolina e, depois, em um segundo vídeo, Jô a deixa na porta de um carro, atravessando a rua no momento seguinte. O acontecido seria por volta das 5 horas.

Segundo a rádio, um funcionário do local alegou que o jogador estava em uma festa clandestina que funciona em um restaurante de comida japonesa no bairro do Tatuapé, na zona leste de São Paulo. O atleta teria ficado até, aproximadamente, 8 horas. O elenco do Corinthians tinha treino marcado para a manhã desta segunda-feira no CT Joaquim Grava.

O atacante deve ser titular no clássico contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pela oitava rodada do Brasileirão. Diante do Fluminense, ele se tornou o maior artilheiro do Corinthians no século XXI. O elenco volta a treinar na tarde desta terça.