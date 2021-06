Mariana Polastreli diz que Eduardo Costa a aconselhava muito, mas dispara: - Nunca manifestei qualquer tipo de interesse por ele

28/06/2021 | 13:10



A polêmica envolvendo o cantor Eduardo Costa e um affair com Mariana Polastreli cada hora tem um novo capítulo. Desta vez, no programa Domingo Espetacular do último domingo, dia 27, o ex-marido da influenciadora, Eduardo Polastreli, conversou por telefone sobre o assunto e contou que a ex-esposa saiu de casa para ver o sertanejo:

- Quando ela saiu aqui, eu imaginei... Não, ela vai voltar. Ela foi para esfriar a cabeça. Ela era muito impulsiva, assim, ela queria fazer as coisas no impulso. Ela pegou as coisas dela tudo aqui do guarda-roupa e partiu, né? Até então, achei que ela ia se isolar um pouco para pensar, para descansar. E quando menos eu espero, ela tá agarrada com o cara lá. (...) Nós tivemos filho agora em setembro. Foi a melhor fase da nossa vida. Nós viajamos com as crianças agora em fevereiro, para o Rio de Janeiro.

A influenciadora, também por áudio exibido no programa, explicou que já conversava com Eduardo Costa:

- O Eduardo [Costa], ele me aconselhava muito. Porque ele sempre teve uma empatia comigo, mesmo eu sendo seguidora, fã dele. Nós tínhamos algo que era muito legal de se ver. Era algo muito respeitoso, até porque eu nunca manifestei qualquer tipo de interesse por ele.

Mariana ainda afirma que já havia pedido o divórcio de Eduardo Polastreli em outro momento:

- Em 2019, eu pedi o meu divórcio pela primeira vez, depois de 13 anos de casada. Foram três meses em que nós dormimos separados. Todos sabiam. Ele não aceitava. E aí eu preferi voltar, eu falei assim: Eu prefiro voltar pelos meus filhos, pelo sofrimento dele [Eduardo Polastreli]. Logo após, eu engravidei do meu último filho. De fevereiro para cá, a gente começou a ter algumas divergências, de relação pessoal, muito íntima e pessoal. Ele sabe o que é. E ele já sabia dentro do meu olhar que eu estava já diferente. Cheguei no domingo e falei para ele à noite: Eu não quero mais, eu quero o divórcio. Ele simplesmente falou: Vai se tratar porque você tá doida. Ou então faz assim, você pega suas coisas com seus filhos e a sua mãe e sai de casa agora. E eu muito calmamente disse para ele: Eu vou sair, eu saio amanhã. Acredito que ele duvidou. Na verdade, ele tomou para si que eu faria como da outra vez, que eu não teria coragem de fazer o que eu fiz.

A influenciadora nega ter abandonado os filhos para ficar com Eduardo Costa:

- Eu não poderia sair de casa naquele dia e trazer os meus três filhos, sendo que eu não tinha arrumado aqui um apartamento. Eu não queria tirar os meus filhos de dentro de casa. Primeiro, que fique claro, para preservar a cabeça do Eduardo Polastreli. Para que ele não chegasse, não visse as minhas coisas lá, e não visse os filhos dele. E aí o bebezinho, eu trouxe ele junto comigo. E eu falei: Eu quero me conectar comigo mesma, eu preciso de um tempo. Foi aí que eu fiquei fora de quinta a segunda. Foi aí que ele disse que eu abandonei. Ele veio buscar o meu pequenininho, o bebezinho, dizendo que estava com saudade dele. Numa terça-feira passada. Eu tenho todos os áudios aqui que ele falou: Arruma as coisas do apartamento primeiro, deixa as crianças comigo.

No entanto, ela conta que agora não tem mais acesso aos filhos:

- Ele não me deixou mais ter acesso às crianças, ele dizia assim: Você quer ver, você volta para casa. Você vem aqui para você ver eles. Eles não vão ai. Só vão com ordem judicial. Hoje ele está em poder dos meus filhos. Eu já estou com uma ação judicial, mesmo com todo mundo me atacando. A provedora do lar sou eu, desde 2014. Única e exclusivamente.