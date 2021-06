Ana Maria Braga se confunde ao vivo e chama repórter por nome de bandido: - Oi, Lázaro!

28/06/2021 | 13:11



Na manhã dessa segunda-feira, dia 28, Lázaro Barbosa, que estava foragido foi encontrado em Goiás. E em determinado momento, Ana Maria Braga chamou um repórter para entrar ao vivo durante o Mais Você, para que ele trouxesse mais informações sobre o caso. Foi aí que a apresentadora se confundiu:

- Nós voltamos agora com Artur Bernardi com novas informações sobre prisão do Lázaro... a gente vai para o... oi, Lázaro! Temos Lázaro? Alô, alô, ela diz.

Após uma pequena espera, o repórter entra:

- Tá conseguindo me ouvir?

E Ana, que se separou recentemente, responde:

- Agora sim! Oi, Lázaro!, diz, se corrigindo em seguida.

Programa ao vivo é assim mesmo, né!