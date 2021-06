Hotel de luxo é inaugurado dentro do Palácio de Versalhes

Redação

Conhecido por seus belíssimos jardins e pela arquitetura elegante, o Palácio de Versalhes figura entre os pontos turísticos mais famosos da França. No início deste mês, o local ganhou seu primeiro hotel. Localizado dentro do complexo, o Le Grand Contrôle, comandado pelo grupo Airelles, oferece experiências de luxo e muita sofisticação.

Le Grand Contrôle: conheça o hotel no Palácio de Versalhes

Com diárias a partir de R$ 10 mil, o Le Grand Contrôle foi construído em três prédios históricos de 1681 – eles foram restaurados e decorados pelo designer Christophe Tollemer. Apesar de passarem por um processo de modernização, os ambientes continuam ostentando elementos que remetem à riqueza da realeza francesa, como mármore, porcelana, bronze e adornos dourados.

Ao todo, a propriedade de luxo oferece 14 acomodações com vistas incríveis para cenários do Palácio de Versalhes. Quem se hospeda no local consegue ver de camarote o jardim e as árvores (laranjeiras, limoeiros, palmeiras e outras) da área Orangerie.

Lazer e exclusividade

Os hóspedes do Le Grand Contrôle contam com alguns benefícios exclusivos, como serviço de mordomo particular e acesso privativo a algumas áreas do Palácio de Versalhes – a famosa Galeria dos Espelhos, por exemplo, pode ser visitada após o horário oficial de funcionamento. Além disso, todos os visitantes do hotel de luxo têm acesso a carrinhos de golfe e barcos elétricos, que podem ser usados para explorar as atrações do complexo.

Quando o assunto é lazer, o local oferece aulas de yoga e de exercícios fitness. A propriedade tem uma piscina ornamental de 13 hectares, chamada Piece d’Eau des Suisses. Há também o spa Valmont, que oferece tratamentos relaxantes e abriga uma piscina coberta de 15 metros.

Gastronomia diferenciada

O objetivo do hotel é fazer com que os hóspedes esperem ansiosamente pelas próximas refeições. Os cardápios são inspirados nas preferências e até na história de membros emblemáticos da monarquia francesa.

Comandado pelo chef Alain Ducasse, o restaurante conta com um menu criado em homenagem ao rei Luís 14. Além de servir almoços e jantares, o local é especializado em cafés da manhã e também oferece um charmoso chá da tarde, com delícias dedicadas à rainha Maria Antonieta.

