Internet no avião: Azul terá wi-fi gratuito em 35 aeronaves

Redação

Do Rota de Férias



28/06/2021 | 17:56



Normalmente, o passageiro precisa pagar uma taxa extra se quiser usar internet no avião. A companhia aérea Azul lançou uma iniciativa que pretende mudar esse cenário em alguns voos. Batizado de Azul Wi-fi, o projeto vai oferecer conexão gratuita, com velocidade aproximada de 30mbps, em 35 aeronaves.

Internet no avião: azul vai oferecer wi-fi de graça

O sistema gratuito de internet já está disponível em 17 aviões da Azul. A previsão é de que as outras 18 aeronaves possam oferecer a solução até o final de 2021. Para isso, a companhia vem investindo em mão de obra qualificada e nas ferramentas necessárias para a instalação desse sistema, que antes era feita fora do Brasil e agora está a cargo do centro de manutenção da empresa, em Campinas, no interior de São Paulo.

“Nosso Modo Azul pretende deixar a experiência dos clientes a bordo ainda mais completa. Durante anos, as pessoas precisaram se desconectar do mundo enquanto voavam, mas, agora, pra quem é Cliente Azul, o Modo Avião será completamente diferente e revolucionará o jeito de voar, reunindo diversas opções de entretenimento a bordo, inclusive com a nossa consolidada TV ao vivo”, afirma Marco Barbosa, diretor de experiência do cliente da Azul.

