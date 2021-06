Confira o que diz o relatório sobre OVNIs divulgado pelo Pentágono

Bianca Bellucci

28/06/2021 | 12:18



O Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, divulgou para o público nesta sexta-feira (25) um inédito relatório sobre OVNIs (Objetos Voadores Não Identificados). O conteúdo tem nove páginas e comenta sobre 144 registros feitos em espaço aéreo militar entre 2004 e 2021. É possível acessá-lo em https://bit.ly/364D3E9. O documento é uma prévia e está em inglês.

O que diz o relatório sobre OVNIs do Pentágono?

O relatório sobre OVNIs do Pentágono não traz evidências sobre alienígenas – como muitos entusiastas esperavam. Na verdade, o conteúdo afirma que não foi possível encontrar indícios de que esses objetos representem vida extraterrestre. As autoridades também não puderem afirmar que os registros correspondem a avanços tecnológicos de adversários, como Rússia e China.

Dos 144 casos analisados, apenas um deles teve fim conclusivo: se tratava de um grande balão inflável. A incerteza em relação ao restante se dá, principalmente, pela falta de imagens e dados. Isso porque boa parte deles só tem relatos verbais dos pilotos da Marinha norte-americana.

Ainda assim, o relatório sobre OVNIs aponta que os investigadores estão convencidos de que todos os registros se tratam de objetos físicos. Tanto que, em 11 casos, quase houve uma colisão entre os artefatos e integrantes das forças armadas dos Estados Unidos.

Próximos passos

Esta foi a primeira vez que o Pentágono se manifestou publicamente a respeito de alienígenas. Apesar do relatório sobre OVNIs não fazer grandes revelações, ele sinaliza que o país está mais aberto a tratar do assunto. Vale ainda destacar que a instituição se comprometeu a investigar mais a fundo os casos para entregar um documento mais conclusivo no futuro.