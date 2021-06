Luciano Camargo recebe primeira dose da vacina contra a Covid-19 e supera medo de injeção

28/06/2021 | 11:10



Luciano Camargo recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus no dia 27 de junho! O cantor postou no Instagram o momento em que mostra o curativo no braço e, na legenda, escreveu:

Entre tantas emoções que vivi hoje, essa foi sem dúvida a maior de todas... Logo pela manhã, eu fui ao posto médico tomar a primeira dose da vacina contra esse mal que é a Covid-19... pela primeira vez em minha vida tomei uma agulhada sem reclamar...

Em seguida, ele continua:

Pois sou o cara que mais tem medo de injeção no mundo. Deus, obrigado por ser bom o tempo todo. P.S.: os olhos marejados não foi de medo, tá? Rs.