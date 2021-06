Veja como desativar a barra de previsão do tempo no Windows 10

Bianca Bellucci

Do 33Giga



28/06/2021 | 10:48



Em abril deste ano, o Windows 10 começou a liberar para os usuários uma seção chamada de Notícias e Interesses. Na prática, ela é identificada por uma barra de previsão do tempo localizada na Barra de Tarefas. O problema é que, ao passar o mouse por cima, aparece uma janela bem grande com as principais manchetes do dia. É justamente isso que está incomodando algumas pessoas.

Se você é um dos que se incomoda com a barra de previsão do tempo do Windows 10, saiba que é simples desativá-la. Basta dar um toque com o botão direito do mouse na Barra de Tarefas. Em seguida, vá até “Notícias e Interesses” e aperte “Desligar”. Automaticamente, a seção desaparecerá da sua tela inicial. Caso queira voltar a vê-la, faça o mesmo caminho e clique em “Mostrar ícone e texto”.

Abaixo, você confere uma imagem com o caminho para desativar barra de previsão do tempo do Windows 10: