Maurício Destri, ex de Bruna Marquezine, espera pelo primeiro filho

28/06/2021 | 09:11



Maurício Destri vai ser pai pela primeira vez! É isso mesmo: o rapaz, que chegou a viver um affair com Bruna Marquezine em 2015, está esperando o primeiro filho ao lado da namorada Sabrina Samel, com quem está desde junho de 2020. Destri chegou até mesmo a compartilhar, através do Stories do Instagram, algumas fotos da amada com a barriguinha de fora.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, o bebê deve nascer no final de 2021, pouco antes da estreia da novela Além da Ilusão - trama da Globo na qual Maurício viverá um dos protagonistas ao lado de Larissa Manoela e Rafael Vitti, e que irá ocupar o horário das 18h.

Ainda segundo a jornalista, o pequeno já tem até mesmo nome: Valentim. Fofos, não é mesmo?