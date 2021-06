Paolla Oliveira e Diogo Nogueira são flagrados juntos em padaria

28/06/2021 | 09:10



Paolla Oliveira e Diogo Nogueira foram flagrados na manhã do último domingo, dia 27, em uma padaria no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

O clique dos dois juntos na fila do caixa do local foi divulgado pelo colunista Leo Dias, como você pode ver abaixo.

Os artistas não comentaram o flagra, mas nas redes sociais os internautas já passaram a shippar eles juntos.

O cantor está solteiro desde fevereiro deste ano, após se separar da advogada Jéssica Vianna, após dois anos e meio de relacionamento. A atriz também terminou o namoro com o coach Douglas Maluf em abril, após pouco mais de um ano de relacionamento.